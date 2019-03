Il video dei pescatori che preparano la legna da buttare nel lago: nidi per il pesce persico

C'è chi prepara le fascine, chi le lega insieme e chi le "piomba" per renderle più pesanti con dei sassi. Un'intera squadra di pescatori volontari (alcuni dell'Associazione pescatori sportivi di Como) e personale della Regione al lavoro in zona Villa Olmo nella mattina di sabato 16 marzo 2019 per preparare e poi buttare nel lago di Como le fascine di legna che serviranno come nido per la riproduzione del pesce persico, uno dei più diffusi e pregiati del Lario.