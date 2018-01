Morto a Cernobbio cadendo da un dirupo: il video

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio 2018 a Cernobbio. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 58 anni è morto cadendo da una parete rocciosa nel parco di Villa d'Este lungo la quale stava lavorando insieme a un collega. E' stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso: ambulanza, automedica e l'elicottero del 118, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Nel video le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco.