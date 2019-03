Friday for futre a Como: video 15 marzo 2019

Migliaia di studenti da tutta la provincia di Como hanno aderito alla manifestazione mondiale Friday for future promossa a partire dall'azione di sensibilizzazione e provocazione della ragazza di 16 anni svedese Greta Thunberg. Nella giornata del 15 marzxo 2019 il corteo si è riunito al parcheggio dell'Ippocastano e ha attraversato la città soffermandosi davanti alla sede del Comune di Como (Palazzo Cernezzi) per poi concludersi in piazza Cavour).

