Maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti sui bambini in Brianza: video

A Varedo una maestra italiana di scuola materna di quarantacinque anni è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti su minori. Gli episodi si sono verificati in una scuola materna del comune brianzolo ai danni di bambini tra i quattro e i sei anni di età. A far scattare le indagini è stata la segnalazione del dirigente scolastico che ha raccolto diverse testimonianze di genitori, preoccupati per quanto accadeva tra i locali dell'asilo. I militari della stazione di Varedo, coordinati dalla Procura di Monza, hanno avviato gli accertamenti e, attraverso una telecamera nascosta in classe, hanno documentato gli episodi.

Come specificato dai militari, dalle indagini è emersa "la condotta, oltre che violenta, consistente in strattonamenti e schiaffi, anche verbalmente aggressiva, prevaricatrice e inducente una condizione di timore, di sottomissione e di continua costrizione, posta in essere dall’insegnante nei confronti dei bambini".