La Città dei Balocchi in timelapse: lo spettacolare video delle luci di Natale a Como

COMO Beautiful Lights from Antonio Selva on Vimeo.

La magia delle luci di Natale della Città dei Balocchi di Como racchiusa in poco più di due minuti.

E' il bellissimo video in timelapse del fotografo e videomaker Antonio Selva: "Como beautiful lights", questo il titolo del video, che riprende la città rivestita dall'abito luccicante del Magic Light Festival. Piazza Cavour, piazza Verdi, Piazza Duomo e ancora Porta Torre e le vie della città murata: un meraviglioso viaggio attraverso il centro storico di Como vestito a festa per Natale.