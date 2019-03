I borghi del Lago di Como: lo spettacolare video tra arte e paesaggi

Arte e paesaggi del Lario si fondono nel video "Che volge a mezzogiorno... acqua, aria e terra sui borghi del lago di Como" del videomaker Simone Sergi, 39 anni di Sesto San Giovanni.

Due minuti e mezzo di immagini che condensano la bellezza del lago di Como inteso non solo come natura ma anche come luoghi impregnati di storia e cultura.

Un video che è valso a Sergi il primo posto al contest "I Borghi d’Italia” per il Levante Drone Festival: le immagini sono state girate tra i paesi che si affacciano sul lago di Como come Varenna, Dervio, Colico, Gravedona, Brunate e le citta' di Como e Lecco.

"La comparsa di alcuni artisti -spiega Sergi nella presentazione del video che, insieme agli altri girati dal videomaker, si può vedere sul suo canale youtube- tende a sottolineare la presenza culturale di questi luoghi che ispirarono Manzoni nei promessi sposi (piccola citazione iniziale con il primo verso del romanzo), oltre che essere la terra di Alessandro Volta (riprese del Tempio Voltiano). La parte del video con la bandiera della Marina Italiana e la bandiera Svizzera idealizza la Linea Cadorna costruita durante la Prima Guerra Mondiale. Il traghetto e' caratteristico di questo lago con una tratta che permette di attraversarlo, anche in auto, tra le sponde di Lecco e di Como e il cantiere nautico è un omaggio alle molte imbarcazioni presenti".

Un video pieno di bellezza, tutto da gustare.