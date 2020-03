Tra natura e sport: due video per rilanciare il Lago di Como e il suo meraviglioso territorio

Ecco ciò che vorremmo diventasse virale: la bellezza del territorio lariano. Due video voluti da Camera di Commercio di Como e Lecco e realizzati da Olo Creative Farm presentano in un minuto e mezzo ciascuno alcune immagini rappresentative del Lario e delle meraviglie che lo hanno reso famoso nel mondo. In un momento in cui il turismo sul Lago di Como è ai minimi storici (con prospettive niente affatto rosee) le associazioni di categoria che rappresentano le tante piccole e medie imprese del tessuto economico locale, mettono in campo energie e creatività per resistere la drammamtica "depressione" causata dal coronavirus.