Set a Como per il film con Jennifer Aniston e Adam Sandler: il video delle riprese

Sono iniziate le riprese in centro a Como del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Il ciak lunedì 30 luglio 2018 in via Vittorio Emanuele, per l'occasione allestita con un finto mercatino.

Comparse convocate alle 5 del mattino, con la "macchina hollywoodiana" che si è messa in moto "blindando" la zona del centro storico compresa tra le vie Perti, Rovelli, Vittorio Emanuele e piazza Medaglie d'oro.

E non mancano le polemiche, come quelle di Forza Nuova che domenica 29 luglio 2018 a Laglio ha affisso uno striscione provocatorio contro le riprese, che nei prossimi giorni si sposteranno in alcuni comuni rivieraschi del lago, causando possibili disagi al traffico sulla Regina.