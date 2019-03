Il video dell'uomo investito mentre cammina in autostrada A9: a terra, evitato per miracolo da un tir

E' un miracolato l'uomo investito sull'autostrada A9 a Como nella tarda serata di martedì 5 marzo 2019 mentre camminava a piedi nel tratto tra Grandate e Fino Mornasco, in direzione di Milano, all'altezza di Luisago.

Pochi istanti dopo l'incidente, prima che arrivassero i soccorsi, l'uomo ha rischiato di essere travolto da un tir in transito, quello del camionista che ha girato il video per poi pubblicarlo su youtube. L'uomo stava viaggiando sulla corsia di destra, per poi spostarsi in quella centrale: se non lo avesse fatto, vista la visibilità ridotta per il buio, probabilmente non sarebbe riuscito a evitarlo.

L'uomo investito, che non è stato ancora identificato perchè senza documenti, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in rianimazione