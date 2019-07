Prima "comparsata" comasca per il neo ministro della Famiglia e delle Disabilità, Alessandra Locatelli. Nel tardo pomeriggio del 12 luglio 2019 ha incontrato i militanti e dirigenti provinciali della Lega al gazebo allestito sul lungolago (ex passeggiata Zambrotta) dove ha anche incontrato i giornalisti per una prima intervista a livello locale riguardo la sua nomina a ministro.