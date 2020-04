Video intervista con De Sfroos: "Concerti e disco rinviati, ma le nuove canzoni sono pronte"

Abbiqmo fatto una chiacchierata con Davide Van De Sfroos che in questi giorni avrebbe docuto pubblicare il nuovo disco per la presentazione live al Teatro Dal Verme di Milano. Ovviamente le limitazioni imposte dal Governo per contenere la pandemia hanno sospeso tutte le attività teatrali, ne abbiamo parlato ieri anche con Barbara Minghetti. Conseguentemente non c'è ragione per cui anche l'atteso nuovo album di inediti non possa aspettare almeno l'autunno, quando si spera che la musica possa tornare ad accompagnare con più leggerezza le nostre giornate. Di questo e di come Davide sta affrontando i suoi giorni a casa abbiamo parlato nella nostra video intervista.

