Traffico bloccato sulla Statale Regina a Moltrasio per permettere i soccorsi dopo l'incidente avvenuto nella mattina di giovedì 29 novembre 2018. Coinvolto un ragazzo di 16 anni caduto dallo scooter su cui stava viaggiando, per cause da accertare. Sul posto ambulanza e automedica oltra ai vigili del fuoco che hanno spento un principio di incendio divampato dal motociclo.