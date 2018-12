Mobilitazione di mezzi di soccorso a Como per un incidente tra via Castelnuovo e via Palestro, avvenuto poco prima delle 19 di mercoledì 19 dicembre 2018. Tre le persone ferite tra cui un ragazzino di 13 anni, fortunatamente in modo non grave. Qualche rallentamento dovuto alle operazioni di soccorso e all'ora di punta.