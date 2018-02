Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze tra una macchina e un autobus di linea nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio 2018 poco dopo le 16.30 in piazza San Rocco a Como. Lo scontro all'incrocio tra via Napoleona e via Milano.

Nel video, girato da un lettore di Quicomo, l'arrivo dei soccorsi.

