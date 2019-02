Incidente ad Alserio, auto fuori strada nel fiume: i video dei soccorsi

Vigili del fuoco impegnati nella notte nell'incidente di Alserio, dove due persone sono rimaste ferite, intrappolate nelle lamiere della loro auto, che è finita fuori strada nel fiume sottostante a via Milanese.

E' successo nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Sul posto i pompieri che hanno dapprima estratto l'uomo e la donna feriti dentro la vettura e poi hanno recuperato il mezzo come si vede nei video.