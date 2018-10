Incidente ad Alserio: il video dei soccorsi

Terribile incidente stradale nella mattina di mercoledì 10 ottobre 2018 ad Alserio, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito: la vettura su cui viaggiava si è ribaltata ed è finita fuori strada su un muretto in via Carcano.

Serie le ferite riportate dal giovane: come si vede nel video, per estrarlo dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba che poi lo hanno affidato alle cure del 118. Il personale medico di ambulanza e automedica ha prestato i primi soccorsi, ma la gravità delle condizioni del giovane ha spinto alla richiesta dell'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ragazzo d'urgenza all'ospedale Circolo di Varese.