I video dell'incendio all'hotel Posta in piazza Volta a Como

Vigili del fuoco e ambulanza in piazza Volta a Como per l'incendio scoppiato all'hotel Posta, in pieno centro storico, poco dopo le 14.30 del 23 gennaio 2019. Come si vede nel video inviato dal nostro lettore Giacomo Citella, fumo denso e nero è cominciato a fuoriuscire dal terzo piano dell'hotel. Subito sono scattati i soccorsi e l'area è stata delimitata dalla polizia locale per impedire il transito dei passanti. Non si segnalano feriti nè intossicati.

