Incendio a Cavallasca nel bosco della Spina Verde: il video

Una colonna di fumo bianco dal bosco della Spina Verde a causa dell'incendio scoppiato a Cavallasca, ora comune di San Fermo della Battaglia: fumo ben visibile anche da lontano, come si vede nel video inviato da un lettore di Quicomo. Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata di martedì 23 ottobre 2018, intorno alle 11, ma per ore ha dato filo da torcere a pompieri e protezione civile, tanto che verso le 14 è stato anche richiesto l'intervento dell'elicottero per fare la spola con i rifornimenti di acqua da gettare sulle fiamme.