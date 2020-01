Un incendio è divampato nel pomeriggio del 31 gennaio 2020 in un bosco di Blessagno, in Val d'Intelvi. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero munito di cisterna di acqua per spegnere il rogo dall'lto. I dettagli.

