Continui guasti alla rete di teleriscaldamento gestita da ComoCalor: in via Muggiò un costante fiotto d'acqua bollente fuoriesce dall'asfalto. Anche in via Varesina da una crepa nel manto stradale fuoriesce vapore acqueo. Si tratta di perdite dovute a guasti alle tubature della rete di teleriscaldamento.

