Giro d'Italia a Como, i ciclisti sfrecciano a San Martino: video

I ciclisti del Giro d'Italia sfrecciano a San Martino, in via Briantea a Como, dopo l'emozionante discesa da Civiglio e partono per la volata finale tra le strade della città. Nel video di un nostro lettore l'entusiasmo della folla assiepata a bordo strada per l'arrivo di tappa di domenica 26 maggio 2019: migliaia i comaschi che hanno fatto il tifo lungo tutto il percorso, godendosi la corsa rosa che si è trasformata in una giornata di festa per tutto il Lario trasmessa in mondovisione. Sul lungolago la vittoria di Cataldo.

Giro d'Italia a Como: le vostre foto