La Pallanuoto Como contro il Comune: "Basta, riaprite la piscina di Muggiò"

L'esasperazione delle società sportive di nuoto e pallanuoto di Como ha raggiunto livelli insopportabili a causa della chiusura della piscina di Muggiò. La piscina è stata chiusa 7 mesi fa a causa della necessità di realizzare alcuni lavori di adeguamento e messa in sicurezza. Purtroppo non si sa quando potrà essere riaperta. Il presidente della Pallanuto Como ha realizzato un video per esprimere forti critiche nei confronti dell'amministrazione comunale e per proporre alcune soluzioni al problema, come l'affidamento dell'impianto alla Federazione Italiana Nuoto.