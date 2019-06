Il video dei fuochi dell'Isola Comacina: la sagra di San Giovanni incanta migliaia di comaschi

Quasi 20mila persone, tra comaschi e turisti, hanno assistito allo spettacolo dei fuochi d'artificio sull'Isola Comacina: sabato 22 giugno 2019 quel tratto di lago di Como si è illuminato per la tradizionale Sagra di San Giovanni. Un evento che attira ogni anni migliaia di persone che fin dal primo pomeriggio si mettono in coda sulla Regina (con le inevitabili ripercussioni sul traffico) per conquistarsi un posto per ammirare lo spettacolo piromusicale. Un frammento del meraviglioso spettacolo nel video che ci ha regalato la nostra lettrice Sofia Mary.

Un evento che vuole ricordare l'incendio dell'Isola del 1169, quando i comaschi, per vendicarsi dei comacini, che avevano partecipato alla distruzione della loro città alleati con i milanese, misero l'isola a ferro e fuoco.

E anche quest'anno, nonostante la minaccia del maltempo che per tutta la mattina ha funestato il Lario (un fulmine ha persino centrato l'Isola), in tantissimi non hanno voluto mancare all'appuntamento. Non soltanto via terra: molti sono arrivati anche via lago, con imbarcazioni private e battelli.

E chissà che tra loro non ci fossero anche George Clooney con la moglie Amal e i loro super ospiti Barack e Michelle Obama, con figlie al seguito, giunti proprio sabato a Laglio, a Villa Oleandra, per un weekend sul lago di Como.