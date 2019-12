Finto zoppo chiede l'elemosina in centro: il video che lo "incastra"

Videosegnalazione di un lettore di QuiComo che nella giornata del 29 dicembre 2019 si è imbattuto in un finto zoppo che chiedeva l'elemosina in cwentro storico. L'uomo si è nascosto dietro a una casetta del mercatino di Natale per contare i soldi: pochi istanti in cui il lettore ha potuto constatare che il questuante è in grado di camminare benissimo.