E' scoppiato un serbatoio di solventi organici

Esplosione alla ditta Ecosfera di Bulgarograsso in via Ferloni. Il video di un lettore in cui si vedono le fiamme e l'alta colonna di fumo denso che si innalza nel cielo sopra Bulgarograsso. A scoppiare è stato un serbatoio di liquidi solventi organici.