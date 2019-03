Arrestato in dogana a Brogeda con 6 panetti di eroina nascosti in un doppiofondo del sedile in mezzo al caffè. Protagonista nella mattina del 21 marzo 2019 un commerciante 60enne olandese che cercava di entrare in Italia con la droga occultata in auto. I finanzieri, insospettiti, hanno fatto fiutare l'auto al cane antidroga che ha subito trovato tracce dell'eroina. Nel video come la Guardia di Finanza ha scoperto lo stupefacente.