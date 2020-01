Cosa significa aiutare gli altri: un video della Croce Rossa di Como

Un video per dare significato alla parola "aiutare". E' l'iniziativa del comitato comasco della Croce Rossa Italiana. Il presidente Matteo Fois ha spinto per realizzare un filmato che ha come protagonisti le centinaia di soccorritori che ogni giorno profondono grande impegno per salvare la vita alle persone in difficoltà. Il progetto ha preso il via esattamento un anno fa, a gennaio 2019, e dopo decine di giornate di riprese e il supporto tecnico di cameraman, operatori drone, autori, fonici etc, il video ha visto la luce a gennaio 2020.

La regia del video è di Davide Giordano in collaborazione del soccorritore Francesco Longhitano. In un minuto e trenta secondi sono racchiusi un anno di lavoro e la partecipazione di tantissimi volontari.