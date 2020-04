Video intervista con Luca Michelini: "In economia bisogna agire come fossimo in guerra"

L'emergenza sanitaria che stiamo affrontando per combatttere il coronavirus sta arrecando danni enormi all'economia. In tempo di pace il nostro Paese mai si era trovato a dover arginare una crisi di questa portata che potrebbe compromettere milioni di posti di lavoro. Per parlare delle azioni che occorre mettere in campo, abbiamo intervistato Luca Michelini, comasco, professore ordinario di Storia del pensiero economico al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Il suo pensiero è molto netto: "bisogna intervenire subito pensando a una situazione paragonabile a una economia di guerra".

Sostieni QuiComo Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: