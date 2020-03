Como in quarantena: la città deserta, la speranza di un futuro migliore

Un emozionante video che racconta la città di Como durante la più grave emergenza nazionale dal secondo dopoguerra. E' il filmato scritto da Claudia Quintero e realizzato e diretto dal videomaker Alexander Luciani.

Lungolago deserto, nessun vocio, nessuno schiamazzo, nessuna persona per le strade. E' Como nei giorni della maxi quarantena. Ma il filmato non vuole raccontare questi giorni surreali e distopici, ma vuole essere anche un messaggio di speranza, a partire dal titolo: "We are all phoenix birds". Tradotto: siamo tutti fenici, vale a dire che possiamo tutti rinascere. Basta imparare dai nostri sbagli. Dunque, ecco un video per sperare tutti insieme in un mondo e in un futuro migliori.

