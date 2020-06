Lombardia chiusa per l'ultimo giorno: tanta gente in centro Como

Nella giornata del 2 giugno 2020 molti comaschi e molti visitatori provenienti da fuori provincia si sono riversati sul Lago di Como. Il giorno seguente la Lombardia riapre i confini dopo il lungo e doloroso lockdown che ha costretto milioni di lombardi a restare confinati in casa senza possibilità di uscire non solo dalla propria regione, ma addirittura dalla propria provincia (se non addirittura dal proprio Comune).