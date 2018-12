Con il suo classico "Oh oh oh" ecco Babbo Natale che appare alla finestra e intona un canto natalizio: succede ad Albiolo, in una villetta di via Quarto dei Mille dove ogni anno la famiglia che ci abita allestisce con impegno e passione un meraviglioso villaggio di Natale pieno di luci, addobbi e colori. Uno spettacolo che attira moltissime persone anche da fuori paese.