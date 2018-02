Camion bloccato in centro Como all'incrocio tra via Diaz e via Indipendenza nella mattina di giovedì 22 febbraio 2018: forse per un errore di manovra, il mezzo ha rischiato di perdere il container pieno di materiale edile. E' impegnato nel cantiere all'ex Cinema Centrale. Nel video l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.