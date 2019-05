Come funzionava il distributore di gasolio abusivo a Guanzate: il video del via vai di clienti

Benzinaio abusivo self service sequestrato dalla Guardia di Finanza a Guanzate: litri e litri di gasolio venduti illegalmente a poco più di un euro al litro.

Numerosi i clienti tra cui taxi, N.C.C. (noleggio con conducente), pulmini e autovetture private, in pieno regime di concorrenza sleale nei confronti dei distributori autorizzati. Nel video si vede il via vai di vetture che andavano a rifornirsi alla cisterna.

Secondo le indagini, negli ultimi 2 anni sono stati illecitamente ceduti circa 250mila litri di gasolio pari ad oltre 100mila euro di imposte evase.

Tre le persone denunciate per ricettazione, mancato pagamento dell'accisa ed irregolare circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.