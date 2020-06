Il video delle bande musicali comasche per celebrare la festa della Repubblica

Per celebrare la Festa della Repubblica Italiana al tempo del coronavirus, una trentina di bande musicali dell'Anbima Como (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) si sono virtualmente unite in questo video, per festeggiare il 2 giugno, anche se ancora distanti, con questa frase di Bosso: "Quello di Mameli e Novaro non è un Inno, ma un canto: il canto degli italiani. Nato da un’amicizia e da un sogno".