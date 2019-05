Nuovi asfalti a Como, dipingono le strisce pedonali in viale Battisti: traffico in tilt, il video

Traffico in tilt in centro Como mercoledì 22 maggio 2019 a causa dell'intervento per dipingere le strisce pedonali in viale Battisti.

Dopo i lavori di asfaltatura in vista dell'arrivo del Giro d'Italia, il Comune ha provveduto a tracciare la segnaletica orizzontale, ovvero strisce che delimitano le corsie e attraversamenti pedonali.

Proprio in viale Battisti dopo alcuni giorni dalle nuove asfaltature le cosiddette "zebre" non erano ancora state tracciate: Palazzo Cernezzi ha fatto sapere che "l'applicazione degli attraversamenti pedonali a Porta Torre e a Sant'Orsola hanno richiesto più tempo rispetto al resto della segnaletica perché saranno realizzati in materiale termoplastico con caratteristiche di durabilità e visibilità migliori rispetto alla vernice".

Operai al lavoro in mattinata, come si vede nel video, con conseguenti pesanti ripercussioni sul traffico di tutto il girone, come già accaduto nei giorni scorsi in occasione dell'asfaltatura.

Viabilità già resa difficoltosa, mercoledì, dalle limitazioni in vista della partita di calcio Como-Lecco.

Sempre in viale Battisti non sono passate inosservate le "correzioni" alla segnaletica orizzontale: strisce appena rifatte, poi cancellate in alcune parti.