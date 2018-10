Traffico di droga, arrestato il latitante Marcello Battigaglia: il video e le intercettazioni

Il latitante calabrese Marcello Battigaglia, ricercato dal 2015 per traffico internazionale di droga, è stato arrestato sabato 20 ottobre 2018 nella Repubblica Dominicana grazie a indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Como con la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga e della Direcciòn Nacional de Control de Drogas della Polizia dominicana. In questa video intervista il comandante della Squadra Mobile Lariana Sergio Papulino spiega come le indagini, partite da Como, hanno condotto a identificare il luogo in cui si nascondeva Battigaglia.

Durante la conferenza stampa in cui è stata illustrata l'operazione, è stato spiegato che Battigaglia è stato raggiunto nella pizzeria che aveva aperto e che gestiva nella Repubblica Dominicana con la sua nuova identità e un passaporto peruviano. Nel video diffuso dalla polizia alcune immagini dell'operazione e intercettazioni risalenti all'operazione Famiglia Molluso del 2010.