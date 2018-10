Operazione "Ronni" contro lo spaccio di droga tra Lecco e Como: il video degli arresti

Sei persone sono state arrestate dalla Polizia di Lecco in una articolata operazione contro lo spaccio di droga, denominata "Ronni", che coinvolgeva comuni del Lecchese e del Comasco, in particolare dell'Erbese, come zone in cui lo stupefacente veniva venduto.

Due anni di indagine che hanno permesso di ricostruire un giro d'affari di oltre 100mila euro: 3mila le dosi spacciate e mille clienti. I dettagli spiegati in una conferenza stampa in Questura a Lecco mercoledì 31 ottobre 2018.