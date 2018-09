Sgominata banda di spacciatori tra Como, Lecco e Brianza: il video delle perquisizioni

Operazione "Viale" in provincia di Lecco contro lo spaccio di droga: sgominata una banda attiva anche nelle province di Como e Monza Brianza. Come scrive Lecco Today, smantellato un vero e proprio call center della droga, attivo ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, che raccoglieva le richieste dei consumatori di varie province lombarde e poi procedeva alla consegna delle sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno portato all'esecuzione di sette misure cautelari (cinque custodie in carcere e due sottoposizioni agli obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziara). I criminali si erano spartiti il territorio dello spaccio in una vasta area tra Lecco, Como e Monza Brianza. Nel loro "listino" vari tipi di droga: eroina, cocaina e hashish con un giro d'affari ricostruito dagli inquirenti di circa 300mila euro, provento delle ottomila dosi di stupefacenti vendute, ma è logico pensare che il "giro" fosse stato ben più ampio: saranno le indagini ancora in corso a fare ulteriore luce sull'oscura a ampia vicenda criminale.