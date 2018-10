Albero caduto in via Asiago a Tavernola per il maltempo: il video

Ruspa e vigili del fuoco al lavoro in via Asiago a Tavernola (Como) a causa di una albero caduto sulla strada per il maltempo che lunedì 29 ottobre 2018 si è abbattuto su tutta la provincia. La strada è stata chiusa al traffico per permettere il lavoro dei vigili del fuoco.

Molti gli interventi dei pompieri per i danni, per piante sradicate e, sulla strada per San Fermo, per sassi caduti dalla galleria. Con un'ordinanza del sindaco, a Valbrona chiuse le scuole. Resta l'allerta meteo diramata in codice rosso, dunque a livello massimo, dalla Regione Lombardia.