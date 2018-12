Tragedia sfiorata a Grandate nel pomeriggio di sabato 15 dicembre 2018: un albero tagliato da alcune persone che stavano facendo lavori di giardinaggio nel giardino di un'abitazione è caduto per sbaglio in mezzo alla Statale dei Giovi. La pianta si è abbattuta su un'auto parcheggiata, ma fortunatamente non ha ferito nessuno nè colpito auto in transito sulla trafficata arteria. Code sulla Statale per il lavoro di taglio e rimozione dell'albero.