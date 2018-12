Poco prima delle ore 17 sulla Statale dei Giovi a Grandate, appena dopo il confine con Como, un grosso albero si schianta sulla strada. Le telecamere di sorveglianza del bar tabacchi Tropical hanno ripreso proprio l'attimo in cui l'abero cade colpendo l'auto in sosta di uno dei titolari del bar. Solo un caso fortuito ha impedito che qualcuno si facesse male. Una macchina ha fatto appena in tempo a frenare per fermarsi a pochi passi dalla pianta.