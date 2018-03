Il sogno di Ahad si avvera: adesso le rose le vende nel suo negozio di Como

Dopo cinque anni passati sulla strada tre mesi fa ha aperto un negozio in via Brogeda

Ahad adesso è circondato da piante e fragranze di ogni tipo, ma la sua vita non è sempre stata rose e fiori. Prima di giungere in Italia viveva nella povertà, in Bangladesh, ma lì non aveva un futuro e per questo ha deciso di fuggire e cercare di realizzare il sogno di una vita migliore per sé e per i suoi cari.

All'inizio è stato difficile. Ha dovuto vendere rose di scarsa qualità per strada, abusivamente. Per cinque anni ha cercato di raggranellare qualche soldo che gli permettesse di sopravvivere e allo stesso tempo di poter aiutare economicamente la sua famiglia rimasta al suo Paese. Intanto cercava anche di risparmiare qualcosa. Adesso guarda con orgoglio il negozio che con tanta fatica è riuscito ad aprire. Dopo anni di sacrifici ha messo da parte il necessario per potersi mettere in regol, in tutto e per tutto, con lo Stato, con il fisco e, sosprattutto, con sé stesso. Si sente da come parla del suo negozio che è felice di poter dire a tutti che lui fa le cose per bene. Fa scontrini e fatture e paga regolarmente le tasse.

Chi l'avrebbe detto cinque anni fa, quando è arrivato a Como. Ahad è uno di quei numerosi ragazzi del Bangladesh che si vedono in città, alla sera, girovagare nelle strade e nei bar con mazzi di rose in mano, portachiavi, portafortuna e gadget vari. Tante volte si è sentito respingere e insultare. Qualcuno gli ha anche rubato la bicicletta, più di una volta. Ma per lui la gente di Como è brava gente, buona, e senza i tanti comaschi che lo hanno aiutato "questo negozio di fiori non esisterebbe". Parole sue. Questo negozio si chiama Flower House, si trova in via Brogeda 25 a Ponte Chiasso.

Il sogno di Ahad si è avverato, ma affinché duri ha bisogno che qualcuno compri i suoi fiori. La Festa delle Donne potrebbe essere una buona occasione per aiutarlo acquistando le mimose nel suo negozio. Lo scontrino è garantito.