Maslianico, finge di essere rimasto senza benzina e si fa dare i soldi dai passanti

Una sorta di truffa per convincere i passanti a scucire qualche euro credendo di stare aiutando una persona in difficoltà. Ecco cosa si è inventato un giovane che si aggira per Maslinico e in altre zone della città: finge si essere rimasto a piedi con lo scooter. Staziona a bordo strada e ferma gli automobilisti di passaggio con la scusa di essere rimasto senza benzina. In molti gli sganciano qualche euro convinti che, poi, andrà subito al benzinaio con la tanica (che ostenta) per fare rifornimento e poter ripartire. Ma è una "truffa". Il giovane usa questo copione solo per raggranellare qualche euro e, a detta dell'autore del video di soldi ne fa un sacco.