Tremezzina non si ferma: anche per il sindaco Guerra video contro il coronavirus

La bellezza non teme nulla: potrebbe essere questo il motto del video pubblicato su Facebook da Mauro Guerra, il sindaco di Tremezzina, uno dei paesi più visitati sul Lago di Como e quindi uno di quelli che maggiormente sta pagando lo scotto della psicosi da coronavirus. Allora ecco l’invito a “venirci a trovare in totale sicurezza”. Perché, si sa, di cultura e di bellezza non ci si ammala mai.