Como bloccata dalla Gran Fondo il Lombardia, rabbia degli automobilisti in viale Lecco: video

Tutti in coda per permettere il passaggio della gara ciclistica Gran Fondo Il Lombardia a Como, nella mattina di domenica 14 ottobre 2018: un'attesa che non è andata giù a molti automobilisti comaschi, rimasti in coda per diverso tempo in viale Lecco.

Colpi di clacson e strombazzate, come si sente nel video, per dimostrare il proprio disappunto e sollecitare la riapertura della strada, rimasta chiusa fino alla conclusione del passaggio di tutti i corridori in gara.