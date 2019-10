Pedinamento e appostamento: la polizia locale di Como scopre i camion che trasportano rifiuti illegali

Fondamentale per le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano sulla gestione illegale dei rifiuti salla Campania al Nord Italia, è stato il contributo dell'Unità specialistica di tutela del territorio e dell'ambiente della polizia locale di Como. La squadra di quanto agenti, guidata dal commissario Marialuce Benedetti, ha condotto appostamenti e pedinamenti che hanno consentito di scoprire come alcuni camion carichi di rifiuti li portavano a Varedo (area ex Snia) anziché presso gli impianti di smaltimento che erano comunicati su formulari ufficiali. In questo video della polizia locale di Como si vede un camion trasporta illecitamente rifiuti presso la discarica di Varedo.