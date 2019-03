Incidente in Svizzera, traffico a Como sulla A9

Un incidente avvenuto intorno alle 12 del 26 marzo 2019 in Ticino ha causato la chiusura della A2 (autostrada svizzera) con pesanti ripercussioni anche sulla A9. L'incidente è avvenuto in direzione nord tra Mendrisio e Bissone tra tre auto e un camion. Pesanti le ripercussioni al traffico autostradale e ordinario anche a Como. Il video di un lettore mostra la viabilità in tilt nello snodo di Lazzago, in prossimità dell'ingresso in autostrada zona Grandate.