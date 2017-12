"Ho seguito le indicazioni dei cartelli stradali"

Il camionista è disperato. Afferma di avere seguito le indicazioni stradali e che queste coincidevano con quelle del navigatore. Fa questo lavoro da 45 anni e una cosa del genere non gli è mai successa. La video intervista al camionista disperato che è rimasto con il tir incastrato sotto il ponte della ferrovia in via dei Mulini.