Fiume d'acqua e fango da Brunate a Como: le immagini del temporale dell'11 luglio

Il temporale dell'11 luglio 2020 è stato uno di quelli che ha riversato sul territorio comasco enormi untità d'cqua in pochi minuti, impegnando i vigili del fuoco in diversi interventi urgenti dovuti soprattutto ad allagamenti. Via per Brunate si è trasformata in un fiume di acqua e fango. Il video e le foto mostrano la situazione durante il temporale. I tombini sulla strada all'intersezione con via Zezio flottavano letteralmente sotto la pressione dell'acqua.

