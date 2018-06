Statale Regina, videosorveglianza contro il traffico: intervista all'assessore regionale De Corato

Firmato l'accordo per la videosorveglianza e il monitoraggio del traffico lungo la Statale Regina, tra Argegno e Menaggio. La firma in Prefettura a Como nella mattina di giovedì 21 giugno 2018 tra la Regione, Anas e i sindaci dei comuni interessati. Verranno creati tre varchi videosorvegliati incorrispondenza delle tre strettoie critiche, quelle di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio dove attualmente sono attivi i semafori cosiddetti intelligenti. Il sistema dovrebbe venire installato entro fine 2018, con una fase di sperimentazione nei mesi invernali e la piena operatività a partire dall'estate 2019. Già si guarda alla possibilità di un secondo lotto, ipotesi lanciata dal presidente del consiglio regionale Fermi all'assessore alla Sicurezza De Corato: "Mi auguro di proseguire - afferma De Corato nella video intervista-: nelle prossime setimane col bilancio preventivo vedremo se riusciamo a inserire altri 200mila euro per proseguire il percorso".